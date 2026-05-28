Российский боец обманул противника с помощью кирпича

Российский боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» обманул боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью кирпича. Об этом он рассказал РИА Новости.
Военнослужащий рассказал, что во время штурма он обманул противника, крикнув, что бросает гранату в укрытие, но на самом деле кинул камень. Противник в панике выбежал на открытое место и был уничтожен.
До этого российский боец с позывным Турист в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв ВСУ. Он вышел на открытое пространство и, рискуя жизнью, начал вести огонь из гранатомета. Сначала он применил реактивную штурмовую гранату, затем — реактивный пехотный огнемет «Шмель». Его товарищи обеспечивали прикрытие, ведя интенсивный автоматный огонь. Тогда ВСУ потеряли до пяти своих боевиков.
