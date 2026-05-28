Рада может 28 мая одобрить меморандум ЕС о выделении Украине 90 млрд евро

Верховная рада Украины может уже 28 мая рассмотреть меморандум с Евросоюзом о предоставлении Киеву финансовой помощи на 90 миллиардов евро. Проект документа, внесённый киевским главарём Владимиром Зеленским, появился на сайте украинского парламента. О подготовке к голосованию сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Источник: Life.ru

По его словам, сначала меморандум должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам европейской интеграции. После этого документ планируют вынести на голосование в сессионном зале.

«Для ратификации требуется одно голосование с результатом 226+ голосов», — написал он.

Согласно условиям меморандума, Евросоюз предоставляет Киеву масштабную макрофинансовую помощь в обмен на проведение реформ. Речь идёт о преобразованиях в налоговой, таможенной, бюджетной и антикоррупционной сферах. При этом Брюссель получит возможность контролировать выполнение обязательств. Размер последующих выплат будет зависеть от того, насколько успешно украинские власти реализуют согласованные изменения.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро пока не оформлены все необходимые документы. Сторонам ещё предстоит подписать три ключевых соглашения, без которых выделение средств невозможно.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше