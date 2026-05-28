ФСБ заявила о расширении НАТО практики ограничения судоходства на Балтике

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Это решение было принято после участившихся случаев обрыва кабелей на дне моря. Очередной такой инцидент произошел в феврале 2026-го, когда Польша сообщила о повреждении подводного электрокабеля, проходящего по дну Балтийского моря. В апреле Португалия направила в регион фрегат для слежки за российскими ВВС и ВМС.