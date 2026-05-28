Посольство США покинет Киев

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас отметила, что американское посольство покидает Киев, в то время как дипломатические миссии всех стран-членов ЕС продолжают свою деятельность в украинской столице.
«Судя по тому, что мы услышали от Украины вчера, все посольства остаются на месте, за исключением одного. Все европейцы остались, США покинули город», — заявила она, прибыв на неформальное совещание министров иностранных дел ЕС, проходящее на Кипре.
