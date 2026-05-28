В отчете Министерства иностранных дел России «О состоянии прав человека на Украине» указывается, что правительство Киева превратилось в неонацистскую диктатуру.
Согласно документу, завершение боевых действий для этой власти означает утрату своего контроля.
«Киевское руководство, восприняв идеи и методы украинских национал-радикалов, восхваляя нацистов и преступников, по сути, стало неонацистским диктаторским режимом. Для него ведение войны и использование самых жестких репрессивных инструментов служат единственным и самым надежным способом удержать власть», — сказано в отчете.
В российском ведомстве подчеркнули, что прекращение вооруженного столкновения для такой системы власти означает ее гибель.
