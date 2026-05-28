О «козырях» Европы против России заявил глава украинского МИДа Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и европейских стран есть «сильный расклад» и инструменты давления, которые необходимо использовать.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и европейских стран есть «сильный расклад» и инструменты давления, которые необходимо использовать. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам министра, начинать нужно с конкретных и выполнимых шагов. В качестве возможных мер он назвал прекращение огня в аэропортах и морских портах, возвращение гражданских лиц, демилитаризацию Запорожской АЭС, а также создание гуманитарного коридора в Олешках.

Сибига подчеркнул, что Европе не стоит сосредотачиваться на поиске отдельного лидера или группы для ведения мирных инициатив. По его мнению, важнее выработать единый мандат и выступать «единым европейским голосом».

Глава украинского МИД также заявил, что у Евросоюза есть реальные рычаги давления. В первую очередь он упомянул санкции и замороженные российские активы.

Ранее Сибига говорил, что завершить конфликт без участия США невозможно. При этом он отмечал, что Европа должна получить новую роль в мирном процессе.

Министр добавил, что Киев сейчас работает над несколькими параллельными направлениями взаимодействия с западными партнерами.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше