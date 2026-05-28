О «козырях» Европы против России заявил глава украинского МИДа Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и европейских стран есть «сильный расклад» и инструменты давления, которые необходимо использовать. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По словам министра, начинать нужно с конкретных и выполнимых шагов. В качестве возможных мер он назвал прекращение огня в аэропортах и морских портах, возвращение гражданских лиц, демилитаризацию Запорожской АЭС, а также создание гуманитарного коридора в Олешках.
Сибига подчеркнул, что Европе не стоит сосредотачиваться на поиске отдельного лидера или группы для ведения мирных инициатив. По его мнению, важнее выработать единый мандат и выступать «единым европейским голосом».
Глава украинского МИД также заявил, что у Евросоюза есть реальные рычаги давления. В первую очередь он упомянул санкции и замороженные российские активы.
Ранее Сибига говорил, что завершить конфликт без участия США невозможно. При этом он отмечал, что Европа должна получить новую роль в мирном процессе.
Министр добавил, что Киев сейчас работает над несколькими параллельными направлениями взаимодействия с западными партнерами.
