Еврокомиссар Кос заявила о невозможности вступления Украины в ЕС в 2027 году

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году, несмотря на планы Киева ускорить процесс интеграции. Об этом она сказала в интервью Financial Times.
По словам Кос, вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года при нынешних правилах «невозможно». Она пояснила, что действующая система расширения Евросоюза создавалась десятилетия назад и не рассчитана на столь быстрый приём новых стран.
При этом еврокомиссар подчеркнула, что в Брюсселе обсуждают варианты реформирования процедуры вступления, чтобы адаптировать её к нынешней геополитической ситуации и ускорить интеграцию Украины.
Кос также отметила, что Украина остаётся важным партнёром ЕС в сфере обороны, технологий и безопасности, однако для полноценного вступления стране всё ещё необходимы масштабные реформы и стабильная ситуация в сфере безопасности.
Читайте также: «Посольство США покинет Киев».