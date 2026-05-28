В Сумской области в результате удара по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ были уничтожены офицеры подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, среди погибших оказалась командир взвода связи Т. М. Денега — женщина-военнослужащая.
Источник утверждает, что удар был нанесен по командному пункту батальона на Сумском направлении.
Дополнительные подробности о месте удара, количестве погибших и типе примененного вооружения не приводятся. Украинская сторона эту информацию официально не комментировала.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявлял, что за последние четыре года число женщин в составе ВСУ выросло в 10−15 раз. По его мнению, Киев таким образом демонстрирует западным союзникам высокий уровень вовлеченности населения в военные действия.
