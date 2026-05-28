Глава Армении поблагодарил Трампа за поддержку на выборах

Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за его высказывания в поддержку предстоящих парламентских выборов.
Ранее Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что полностью и без каких-либо оговорок поддерживает Пашиняна на голосовании, которое состоится 7 июня 2026 года в Армении.
В ответ Пашинян разместил в соцсети X сообщение: «Благодарю вас, господин президент Дональд Трамп, за столь высокую оценку и теплые слова».
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.