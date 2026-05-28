В Кежемском округе открылась модернизированная детская библиотека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новая модернизированная библиотека появилась в Кодинске в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Источник: НИА Красноярск

Теперь это современное многофункциональное пространство для чтения, исследовательской деятельности и творчества. Библиотека носит имя педагога, поэта, фронтовика, почетного жителя Кежемского района Алексея Карнаухова.

На открытии присутствовал глава округа Олег Желябин и представитель краевой детской библиотеки Наталья Чернякова. Для гостей и читателей провели экскурсию по обновленному пространству.

Здесь появились функциональный зал для клубов и проектов, информационный с электронными ресурсами, игровая площадка для самых маленьких. Выделены отдельные зоны для детской литературы и для подростковой в дополнении с ноутбуками и наушниками. На базе библиотеки работают две лаборатории: экологическая с оборудованием для опытов и фолк-лаборатория для сохранения, изучения и продвижения культуры. Книжный фонд пополнили 7000 новых изданий для детей разного возраста. Кроме того, в библиотеку приобретено более 50 настольных игр.

Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков отметил: «Независимо от размера и удаленности населенного пункта модернизацию проводим по единому стандарту. Разработали его в рамках программы “Культура малой Родины” “Единой России”, нацпроекта “Семья” и краевого проекта “Библиотеки будущего”. До конца года обновим ещё 12 библиотек».

По проекту «Культура малой Родины» в регионе появляются новые культурные объекты и модернизируются те, что уже существуют. Для детей и взрослых поставлено уже более 300 спектаклей. На апрель этого года, в рамках проекта в Красноярском крае модернизировано 24 библиотеки, капитально отремонтировано 12 Домов культуры, более 50 колледжей и вузов получили новые инструменты и оборудование.

Отметим, строительство, ремонты и модернизация учреждений культуры — важное направление народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой Родины».

