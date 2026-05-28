Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Германии вводит обязательные учения для отслуживших немцев

Германия готовится вернуть обязательные военные сборы для резервистов.

Германия готовится вернуть обязательные военные сборы для резервистов. Минобороны ФРГ подготовило законопроект, который обяжет отслуживших граждан участвовать в регулярных учениях. Об этом пишет Der Spiegel.

Под призыв попадут все мужчины и женщины до 45 лет, отслужившие в бундесвере по добровольному призыву менее года. Те, кто служил дольше, а также кадровые резервисты, будут вызываться на сборы вплоть до 65 лет. Законопроект рассчитывают принять уже этим летом.

В пояснительной записке указано, что обязательные учения критически важны для «надёжной доступности резерва». Министр обороны Борис Писториус добивается амбициозной цели — увеличить бундесвер до 265 тысяч военнослужащих действительной службы и 200 тысяч резервистов к середине 2030-х годов.

Сейчас в резерве числится около 60 тысяч человек. Каждый третий из них уже старше 50 лет.

Читайте также: «Министра обороны Германии назвали вероятным преемником Мерца».

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше