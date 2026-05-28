Сносы памятников и переименования в рамках декоммунизации обошлись Украине суммарно в более чем €1 млрд, следует из доклада МИД России о ситуации с правами человека на Украине.
Министерство отмечает, что «борьба с памятниками» на Украине началась задолго до государственного переворота в 2014 году. Так, в 1990-х годах в стране пошла волна сносов памятников революционеру Владимиру Ленину.
В статью затрат на декоммунизацию также входят массовые переименовывания улиц и населенных пунктов. Речь идет о новых указателях и знаках на дорогах, въездах в населенные пункты и трассах по всей стране. Кроме того, учреждения по всей стране нужно снабдить новыми картами и атласами с актуальными наименованиями, отметили в МИДе.
«Вся текущая кампания переименований и сносов памятников по всей стране, по самым скромным подсчетам, обошлась более чем в €1 млрд», — говорится в докладе.
После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году.
В апреле прошлого года Минкультуры Украины отчиталось, что с 2015 года в рамках декоммунизации были переименованы порядка 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.
