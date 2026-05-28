Украина столкнулась с серьезной проблемой, испытав нехватку ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире телеканала NTV заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер.
По словам профессора, из-за нехватки ракет для противовоздушной обороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отражать российские удары, что приводит к большим разрушениям и экономическим потерям. Йегер добавил, что Москва, при необходимости, способна мобилизовать еще более значительные ресурсы.
Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар также заявил, что у ВСУ критически не хватает ракет, особенно для систем ПВО Patriot, что не оставляет Украине никакого шанса.
Ранее Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу критической потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.