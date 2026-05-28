Дворец в форме юрты и оркестр: Как в Казахстане встретили Путина

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, где его торжественно встретили во Дворце независимости в Астане. Официальная встреча прошла в монументальном комплексе, построенном в 2008 году и стилизованном под традиционную казахскую юрту. Архитектура здания отсылает к кочевым мотивам и национальным орнаментам.