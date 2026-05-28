Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна высказалась в адрес Владимира Зеленского, назвав его главной помехой на пути к мирной сделке между Москвой и Киевом. Конгрессвумен заявила, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему намерен заключить соглашение, однако главарь киевского режима этому препятствует.