Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во время неформальной встречи секретарей советов безопасности в формате СНГ назвал причину, по которой российско-американская мирная инициатива по Украине не может реализоваться.
По словам секретаря Совбеза РФ, инициатива «буксует» из-за отсутствия у киевского режима «политической воли к миру» и «постоянного стремления к эскалации». Встреча секретарей совбеза в формате СНГ прошла в рамках I Международного форума по безопасности.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна высказалась в адрес Владимира Зеленского, назвав его главной помехой на пути к мирной сделке между Москвой и Киевом. Конгрессвумен заявила, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему намерен заключить соглашение, однако главарь киевского режима этому препятствует.