Путин встретился с Токаевым в Казахстане

Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным визитом. Сегодня он поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а завтра — в заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут 16 двусторонних документов.