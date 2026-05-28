Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила, что Посольство США выехало из Киева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что практически все дипломатические миссии стран Евросоюза продолжают работу в украинской столице. По её словам, из города уехали только представители Соединенных Штатов.

Источник: Life.ru

«Все посольства остались, за исключением одного», — уточнила она. Речь идёт именно о дипмиссии США.

Ранее, в понедельник, российский МИД выступил с рекомендацией к иностранцам покинуть город. Внешнеполитическое ведомство объяснило это началом системных ударов по предприятиям ВПК Украины и командным пунктам в столице.

Причиной для такого решения стала атака ВСУ на колледж в Старобельске. В министерстве тогда подчеркнули, что чаша терпения переполнена, и призвали персонал всех зарубежных представительств эвакуироваться как можно быстрее.

На этом фоне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ ЕС вывозить своих дипломатов. Он с иронией заметил, что у евроблока, вероятно, имеются «лишние» сотрудники.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше