Каллас: посольство США покинуло Киев

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что все посольства стран Евросоюза (ЕС) остались в Киеве. По ее словам, из украинской столицы уехали только сотрудники посольства США.

«Из того, что мы слышали от Украины вчера, все посольства остались, кроме одного… Все европейцы остались, США ушли», — рассказала госпожа Каллас журналистам по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

25 мая МИД России заявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. В МИДе призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее». ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов.

