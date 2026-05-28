Каллас: посольство США покинуло Киев

25 мая МИД России заявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. В МИДе призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее». ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов.