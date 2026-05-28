В МИД России пригрозили НАТО последствиями при «попытке заблокировать» Калининград

В недавнем интервью Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В российском МИДе подобные высказывания раскритиковали, после чего господин Будрис пояснил, что тем самым хотел опровергнуть мифы о неспособности стран Балтии защитить себя.