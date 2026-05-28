Шансы альянса захватить Калининград дипломат оценил как нулевые. Кроме того, заметил господин Грушко в интервью RT, для подобных случаев у России есть «все необходимые ресурсы».
Замглавы МИДа также назвал Балтийское море зоной конфронтации. «Там огромное количество различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии», — пояснил Александр Грушко.
В недавнем интервью Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В российском МИДе подобные высказывания раскритиковали, после чего господин Будрис пояснил, что тем самым хотел опровергнуть мифы о неспособности стран Балтии защитить себя.