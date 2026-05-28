Токаев встретил Путина в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского лидера. В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.