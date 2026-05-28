Токаев встретил Путина в Акорде

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил главу Российской Федерации Владимира Путина во Дворце Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского лидера. В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости звено истребителей Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнило демонстрационный полет, оставив за собой бело-сине-красный дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета российского флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Напомним, накануне Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным государственным визитом, который пройдет с 27 по 29 мая.