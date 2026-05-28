Путин назвал ключевые угрозы миру: Ядерные риски, терроризм и киберпреступность

Президент России Владимир Путин заявил, что бесконтрольное распространение ядерного оружия, а также экстремизм, наркотрафик и киберпреступность представляют серьезную угрозу для всех стран мира. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к участникам Международного форума по вопросам безопасности.