Каллас поставила Путину условие для начала переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня для начала мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel.
«Многое из того, что будет обсуждаться там, касается и нас, европейцев. Мы имеем право выдвигать требования и требовать уступок от России. Европа должна быть за столом переговоров», — заявила она.
Каллас подчеркнула, что в первую очередь необходимо остановить военный конфликт. По ее словам, Россия должна прекратить бомбардировки и согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что мир на Украине тормозит из-за желания Киева продолжать конфликт.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.