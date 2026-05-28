Письмо Зеленского Трампа смутило администрацию США

Президент Украины Владимир Зеленский своим обращением к американскому лидеру Дональду Трампу поставил Вашингтон в затруднительное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский своим обращением к американскому лидеру Дональду Трампу поставил Вашингтон в затруднительное положение. Такое заявление сделала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

Она посетовала, что украинский лидер отверг множество мирных инициатив, оттолкнул от себя новую администрацию США, а теперь «просит ещё больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкую ситуацию, ведь в случае отказа он рискует показаться ненадёжным союзником».

Ранее стало известно, что президент Украины направил Трампу срочное послание. В нём Зеленский сообщил об острой нехватке средств противовоздушной обороны и запросил поставки ракет PAC-3 для систем Patriot.

В Нижегородской области дрон повредил здание областного суда.

