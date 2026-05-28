Путин и Токаев начали переговоры в Астане.

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
После церемонии официальной встречи Путин и Токаев направились во Дворец независимости для беседы в узком составе.
Ожидается, что на российско-казахстанских переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.