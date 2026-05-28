Площадку переговоров Путина и Токаева в Астане патрулируют Tesla Cybertruck

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана обеспечивают безопасность у Дворца независимости в Астане во время визита президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники службы патрулируют территорию Дворца независимости на Tesla Cybertruck черного цвета со спецсигналами. Кроме того, в обеспечении безопасности была задействована Tesla Cybertruck белого цвета с символикой МЧС Казахстана.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг утром состоялась церемония официальной встречи, затем лидеры проведут переговоры. Ожидается, что будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.