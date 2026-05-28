В МИД Украины опровергли слова Каллас об эвакуации Посольства США из Киева

«Информация об эвакуации посольства США из Киева не соответствует действительности», — сказал он.
Напомним, ранее Каллас заявила, что большинство посольств иностранных государств продолжают работу в Киеве, несмотря на текущую обстановку. По её словам, из украинской столицы уехала лишь одна дипломатическая миссия — речь идёт о представительстве США.
Министерство иностранных дел России в понедельник призвало иностранных граждан покинуть город. Во внешнеполитическом ведомстве это объяснили переходом к нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и командным центрам в столице.
