Шойгу: Украина боится отвечать за свою «антироссийскую авантюру» и не хочет мира

По словам секретаря российского Совбеза, в 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. «Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25−27 млн, а по реалистичным — 20. Больше трети — пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому — демографический кризис», — добавил господин Шойгу. Он также уверен, что бюджет Украины зависит от помощи Запада, «а денег без войны никто не выделит».