Казахстан снимет оговорки к конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах спецучреждений

«Мажилис одобрил закон “О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений”. Ранее при ратификации конвенции в 2020 году Казахстан указал, что отдельные привилегии и иммунитеты не будут распространяться на граждан страны. Речь шла, в частности, об освобождении от ограничений по иммиграции и регистрации иностранцев, валютных льготах и льготах по репатриации во время международных кризисов», — говорится в сообщении в четверг.