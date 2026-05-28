Казахстан снимет оговорки к конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах спецучреждений

Астана. 28 мая. КазТАГ — Казахстан снимет оговорки к конвенции Организации объединенных наций (ООН) о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, сообщает пресс-служба мажилиса.

Источник: КазТАГ

«Мажилис одобрил закон “О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений”. Ранее при ратификации конвенции в 2020 году Казахстан указал, что отдельные привилегии и иммунитеты не будут распространяться на граждан страны. Речь шла, в частности, об освобождении от ограничений по иммиграции и регистрации иностранцев, валютных льготах и льготах по репатриации во время международных кризисов», — говорится в сообщении в четверг.

Кроме того, Казахстан отдельно заявил, что термин «таможенные сборы» будет применяться в соответствии с национальным законодательством.

«Однако 14 специализированных учреждений ООН выступили против данных оговорок и заявления. В результате конвенция не вступила в силу для Казахстана и не применялась на его территории. Одобренный закон предусматривает снятие оговорки и заявления. Это позволит обеспечить полноценное применение конвенции и создать правовые условия для работы и размещения специализированных учреждений ООН в Казахстане», — добавили в нижней палате парламента.

