Владимир Путин прибыл на переговоры во Дворец дипломатии в Астане

Владимир Путин, президент Российской Федерации, прибыл в Астану, где в здании Дворца независимости состоятся двусторонние переговоры с Казахстаном, сообщают РИА Новости.
Глава российского государства начал свой официальный визит в Казахстан. На месте его встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В зале для проведения официальных церемоний была выстроена рота почетного караула, затем прозвучали национальные гимны обоих государств.
В рамках визита лидеры намерены обсудить направления сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Также в повестку включены наиболее значимые международные вопросы и возможности для совместной деятельности в рамках различных многосторонних структур.
Кроме того, президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Делегации обеих стран уже находятся на месте и готовятся к началу полномасштабных переговоров на высшем уровне.
Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом 27 мая.
