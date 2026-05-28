Украинское население массово возвращается к русскому языку, из-за чего местные чиновники бьют тревогу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов в формате СНГ.
По словам Шойгу, 9 мая самым популярным запросом в украинском Google стал «Парад Победы», и делали его на русском языке. Люди также несли цветы к монументам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске. Секретарь Совбеза России назвал это объективным процессом отторжения лжи и исторических фальсификаций, концентрация которых на Украине превысила допустимый уровень.
Он подчеркнул, что Россия выступает за мир и предлагает его, но для долгосрочного урегулирования нужно отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофобскую идеологию. Правда, в том числе историческая, так или иначе пробивает себе дорогу. Такое же явление, добавил секретарь Совбеза, происходит в Молдавии и ряде европейских стран.
Ранее Сергей Шойгу объяснил, почему российско-американская мирная инициатива по Украине буксует. Основное препятствие — полное отсутствие у киевского режима политического стремления к миру.