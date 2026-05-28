ЕК назвала невыполнимым требование Киева принять Украину в ЕС в 2027 году

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Киева о принятии Украины в Европейский союз в 2027 году. Об этом сообщает газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Кос заявила, что требование (Владимира — ред.) Зеленского о вступлении Украины в ЕС в следующем году невыполнимо», — указывается в публикации издания.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский потребовал от ЕС включить Украину в состав объединения в 2027 году. При этом представители европейских государств неоднократно отмечали несоответствие украинского законодательства стандартам Евросоюза и подчеркивали, что проведение масштабных реформ является одним из обязательных условий для рассмотрения вопроса о членстве Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине конкретную дату ее возможного вступления в блок. Кроме того, ряд европейских государств выступают против присоединения Украины к ЕС.

