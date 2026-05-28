В Астане состоялась торжественная встреча Путина и Токаева

Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, где лидеры двух стран поприветствовали друг друга. После этого над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.