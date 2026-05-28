В Астане состоялась торжественная встреча Путина и Токаева

В Астане состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, где лидеры двух стран поприветствовали друг друга. После этого над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.
Также президента России поприветствовала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны двух государств. После церемонии Путин и Токаев начали переговоры.
президент РФ прибыл с госвизитом в Астану. В стране политик проведет несколько встреч, а также примет участие в мероприятиях ЕАЭС.
Также сообщалось, что Казахстан и Россия обсуждают прокладывание газопровода через территорию республики в Китай.