Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане состоялась торжественная встреча Путина и Токаева

Путин и Токаев обсудят вопросы содруничества двух стран в различных сферах.

Источник: Комсомольская правда

В Астане состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости, где лидеры двух стран поприветствовали друг друга. После этого над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.

Также президента России поприветствовала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны двух государств. После церемонии Путин и Токаев начали переговоры.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ прибыл с госвизитом в Астану. В стране политик проведет несколько встреч, а также примет участие в мероприятиях ЕАЭС.

Также сообщалось, что Казахстан и Россия обсуждают прокладывание газопровода через территорию республики в Китай.