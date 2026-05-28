КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендар-Аббас

Fars News ночью 28 мая сообщало, что близ Бендер-Аббаса, расположенного на берегу Ормузского пролива, раздались три взрыва. Они были зафиксированы около 01:30 в четверг (01:00 мск) к востоку от города и вызвали срабатывание системы ПВО. Позже Reuters со ссылкой на американского чиновника рассказало, что армия США нанесла удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.