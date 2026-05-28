КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендар-Аббас

Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку США на объект в портовом городе Бендер-Аббас. Об этом сообщается в Telegram-канале КСИР.
«После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 04:50 утра (4:20 мск. — “Газета.Ru”). Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и если она повторится, наш ответ будет более решительным», — говорится в публикации.
В КСИР также добавили, что ответственность за последствия лежит на Вашингтоне.
Новый удар США по Ирану.
По данным агентства Tasnim, которое ссылается на военный источник, ~нефтяной танкер США, отключив свой радар, пытался пройти через Ормузский пролив. ВМС КСИР выстрелили в его сторону, вынудив судно развернуться. В ответ на это американские военные обстреляли «выжженную землю» вокруг Бендер-Аббаса~. Обошлось без жертв и разрушений, отметило агентство.
Fars News ночью 28 мая сообщало, что близ Бендер-Аббаса, расположенного на берегу Ормузского пролива, раздались три взрыва. Они были зафиксированы около 01:30 в четверг (01:00 мск) к востоку от города и вызвали срабатывание системы ПВО. Позже Reuters со ссылкой на американского чиновника рассказало, что армия США нанесла удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
«Эти действия были взвешенными, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня», — заявил собеседник агентства.
Журналист портала Axios Барак Равид раскрыл, что военные США сбили четыре беспилотника, которые Иран запустил по американскому торговому судну, а затем уничтожили пусковую установку дронов.
Удары США усилили опасения по поводу перебоев в коммерческом судоходстве через Ормузский пролив и спровоцировали рост цен на нефть. Фьючерсы на Brent подражали больше чем на 3%, достигнув цены в $97,29 за баррель, а контракты на американскую West Texas Intermediate прибавили выросли на 3,42% до $91,71 за баррель, сообщил CNBC.
«Оборонительные удары».
26 мая армия США уже атаковала Иран. Высокопоставленный американский чиновник в беседе с Fox News рассказал, что военные поразили два иранских катера, устанавливавшие мины, а также ракетную установку в порту Бендар-Аббас, нацеленную на американские военные самолеты. Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс назвал атаку «ударами в целях самообороны». Два источника телеканала при этом отметили, что атака не означает, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном закончился.
На следующий день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней.