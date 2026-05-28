Партию союзников АдГ заподозрили в нарушении ценностей Евросоюза

Европейские структуры начали процедуру против крайне правой фракции «Европа суверенных наций» (ЕСН), в которую входит «Альтернатива для Германии». Об этом пишет Politico.
По данным издания, орган по европейским политическим партиям и политическим фондам (APPF) 27 мая запустил процесс, который может привести к лишению ЕСН статуса европейской политической партии и финансирования со стороны Евросоюза.
Фракция «Европа суверенных наций» была создана после выборов в Европарламент 2024 года по инициативе «Альтернативы для Германии». До этого АдГ исключили из объединения «Идентичность и демократия».
В ЕСН входят правые и евроскептические партии из нескольких стран Европы, включая болгарское «Возрождение», французскую «Реконкисту», польскую «Конфедерацию свободы и независимости», чешскую СДПГ, венгерское движение «Наша родина», нидерландский «Форум за демократию» и словацкое «Республиканское движение».
По информации Politico, в 2026 году фракция рассчитывала получить более 2 миллионов евро субсидий от Европарламента.
Директор APPF Паскаль Шонард заявил, что у ведомства появились материалы, которые ставят под сомнение соответствие ЕСН базовым ценностям Евросоюза. Речь идет о принципах уважения прав человека, демократии, равенства и прав меньшинств.
Как утверждает издание, в качестве доказательств были приложены публикации и скриншоты из соцсетей депутатов и представителей партий, входящих в ЕСН. В них, по данным Politico, содержались антииммиграционные, антисемитские и гомофобные (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) высказывания.
В частности, внимание APPF привлек пост польского политика Томаша Грабарчика, который назвал Израиль «государством преступников», а израильтян — «нацией преступников». Сообщается, что публикацией поделилась его партия «Конфедерация/Новая надежда». Кроме того, в письме отдельно упоминается болгарская партия «Возрождение», которую заподозрили в сотрудничестве с одной из российских политических партий.
Также Politico напомнило о публикации Euractiv, где со ссылкой на спецпосланника США по мониторингу антисемитизма Йехуду Каплуна сообщалось, что некоторым европейским политикам могут ограничить въезд в США, если их деятельность признают антисемитской.
