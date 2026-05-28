В Сызрани начали обновлять генеральный план города

В Сызрани началась работа над обновлением генерального плана города, сейчас готовятся предложения. Документ территориального планирования Сызрани не подвергался комплексному анализу с 2021 года. Об этом сообщили в минградполитики Самарской области.
«Документация не приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства. Это необходимо для дальнейшего запуска новых проектов», — рассказали в пресс-службе.
Например, в городе определили территорию под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но для подачи заявки для выделения финансовых средств нужно сформировать земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования.
В течение 30 дней со дня опубликования приказа все желающие могут представить свои предложения о изменениях в генеральный план.