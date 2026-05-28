Путин и Токаев начали переговоры с участием делегаций

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев продолжили двусторонние переговоры, к которым присоединились делегации обеих стран.

Источник: РИА "Новости"

До этого главы государств провели беседу в узком составе — с участием ограниченного числа советников и министров. Как отмечается, такой формат позволяет концептуально определить ключевые темы для обсуждения и зафиксировать принципиальные договоренности.

Расширенный формат, в свою очередь, предназначен для детальной проработки и выработки конкретных соглашений.

В состав российской делегации, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, входит около тридцати человек. В нее включены не только профильные министры, но и представители крупного российского бизнеса.

Мероприятие проходит в Дворце независимости Казахстана — современном монументальном комплексе, выполненном в стилистике традиционной казахской юрты. Ранее в этом здании состоялась церемония официальной встречи российского лидера.

