Путин и Токаев начали переговоры с участием делегаций

До этого главы государств провели беседу в узком составе — с участием ограниченного числа советников и министров. Как отмечается, такой формат позволяет концептуально определить ключевые темы для обсуждения и зафиксировать принципиальные договоренности.
Расширенный формат, в свою очередь, предназначен для детальной проработки и выработки конкретных соглашений.
В состав российской делегации, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, входит около тридцати человек. В нее включены не только профильные министры, но и представители крупного российского бизнеса.
Мероприятие проходит в Дворце независимости Казахстана — современном монументальном комплексе, выполненном в стилистике традиционной казахской юрты. Ранее в этом здании состоялась церемония официальной встречи российского лидера.