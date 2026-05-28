Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия начала ставить «зубы дракона» на изъятых участках у границы с Россией

На границе Латвии с Россией начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», на ранее изъятых у частных владельцев землях. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.

Источник: Life.ru

Национальные вооружённые силы Латвии приступили к размещению пирамидальных бетонных конструкций вдоль приграничной территории. Участки земли были заранее отчуждены у частных собственников для нужд обороны. Сообщается, что заграждения выстраиваются в несколько рядов общей шириной около десяти метров.

Каждый бетонный блок весит примерно полторы тонны и используется для усиления линии обороны. В дальнейшем на этих же участках планируется обустройство противотанковых рвов. Меры направлены на ограничение возможного продвижения техники через государственную границу.

Ранее в Латвии вводились ограничения на полёты гражданской авиации вблизи границы с Россией. Под запрет попадала 50-километровая зона, а также высоты до 6 тысяч метров. Власти объясняли такие меры соображениями безопасности.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше