Владимира Тужилина назначили зампредом правительства Нижегородской области

Соответствующее назначение одобрили депутаты Законодательного собрания.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Тужилин назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

— У Владимира Геннадьевича значительный опыт управленческой государственной работы, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя его кандидатуру. — В частности, помимо руководящих постов в коммерческих организациях, он уже занимал должность министра транспорта Донецкой Народной Республики, возглавлял Главное управление автомобильных дорог Нижнего Новгорода. Также он трудился на различных должностях в региональном правительстве. Последний год был министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По словам губернатора, в правительстве Владимир Тужилин будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.

— В том числе он будет взаимодействовать с оперативным штабом Министерства энергетики Российской Федерации в части предотвращения угроз, связанных с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса, — рассказал Глеб Никитин. — Он будет курировать вопросы функционирования регионального сегмента, единого национального центра по предотвращению угроз.