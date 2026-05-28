Глава МИД Литвы: Россию нужно сдерживать, а не интегрировать в систему

Он призвал ЕС усиливать давление на РФ, а не обсуждать переговоры.

Страны ЕС будут строить «европейскую архитектуру», основанную на принципе сдерживания России, а не на ее интеграции в систему. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС на Кипре, передает «Sputnik Литва».

«Мы должны понимать, что в будущем мы будем строить европейскую архитектуру, основанную на принципе сдерживания России, а не на ее интеграции в систему. Мы должны становиться сильнее сейчас, пока есть время, с Украиной в самом центре этой системы», — сказал он.

Глава МИД Литвы также призвал ЕС усиливать давление на РФ, а не обсуждать переговоры: «Сейчас не время обсуждать участников переговоров. Мы не обсуждаем имена или места за столом, мы должны обсуждать дальнейшее давление на Россию и увеличение поддержки Украины, чтобы она могла выдержать эти атаки и двигаться к победе».

По его версии, сейчас в ЕС должны обсуждать 21-й пакет санкций, в который Вильнюс предлагает включить «Росатом» и «Лукойл». «Мы должны ввести полный запрет на морские услуги, а также перекрыть России возможность экспорта калийных удобрений в Европу», — сказал он. По словам Будриса, в июне ЕС также должен открыть все главы в переговорах о членстве Киева в блоке.

Кроме того, он призвал укреплять «восточный фланг», где якобы находятся «экзистенциальные угрозы».

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше