Депутаты одобрили назначение Тужилина на должность зампредседателя облправительства

Депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали назначение Владимира Тужилина на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области. Трансляция заседания сейчас доступна на сайте Заксобрания.
«У него значительный опыт работы. Он трудился на различных должностях в региональном правительстве. Последний год был министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Имеет государственные, ведомственные награды. Прошу поддержать его кандидатуру», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе доклада.
Напомним, сегодня в повестке дня 30 вопросов. Губернатор Никитин представляет отчет о результатах деятельности правительства региона за 2025 год.