Тысячи казахстанцев получают образование в России, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Тысячи казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
«Наши молодые люди работают и учатся в Казахстане. Тысячи казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях, в том числе высших учебных заведениях. Мы с вами уже обсуждали неоднократно, этот процесс благодаря вам начался, имею в виду поиск талантливых детей и их подготовка как в России, так и в Казахстане», — сказал Путин в ходе визита.