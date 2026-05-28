Песков объяснил экономический рост Армении членством в ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокие темпы развития Армении напрямую связаны с её членством в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что это мудрое решение принесло республике дивиденды, а также подчеркнул роль поставок субсидированных товаров из РФ и доступа к российскому рынку.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести» заявил о связи экономических показателей Республики Армения с её участием в евразийских интеграционных процессах. По его словам, текущие успехи страны обусловлены членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Дело в том, что армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС, это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов», — отметил Песков.

Он также добавил, что «вот те самые высокие темпы развития, которые есть у Армении, это благодаря членству в ЕАЭС». Кроме того, представитель Кремля напомнил, что благосостояние республики поддерживается прямым экономическим участием Москвы. Как уточнил Песков, это происходит благодаря поставкам субсидированных товаров из России, а также «потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров».

