Токаев поблагодарил Путина за статью в казахстанской прессе

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за статью, опубликованную в казахстанской прессе, отметив, что она получила положительный отклик в обществе.
«Я хотел бы выразить вам признательность за статью, которая была опубликована накануне визита. Очень интересная, содержательная статья, она получила положительный отклик со стороны нашей общественности и, конечно, за основные тезисы», — сказал Токаев на встрече с российским коллегой в Астане.
Глава Казахстана также отметил, что в статье затрагиваются вопросы внутренней политической стратегии республики и меры, принимаемые для укрепления ее экономического потенциала. Он подчеркнул, что роль России в этих процессах трудно переоценить.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В четверг утром состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Астане российский лидер также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.