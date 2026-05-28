В Красноярском крае снизилось число детей-сирот и жалоб на нарушение прав детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На IV заседании XI сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты заслушали ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой о соблюдении прав и законных интересов детей в регионе.
«Защита детства — безусловный приоритет государственной политики края, и многие вопросы здесь решаются системно. Для парламента такой доклад не только публичная трибуна для позиции уполномоченного, но и рабочая основа для формирования задач на ближайшую перспективу», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Так, Ирина Мирошникова рассказала парламентариям, что в 2025 году было рассмотрено 1086 обращений и проблемных ситуаций. В 27% случаев права детей и их семей удалось восстановить либо оказать практическую помощь.
Благодаря проектам «Вызов» и «Дети в семье» в крае сократилось число детей-сирот — до 10,7 тысячи человек. Также на 25% снизилось количество ребятишек, впервые оставшихся без попечения родителей, на 23% уменьшилось число родителей, лишенных прав, а количество ограниченных в правах сократилось на 45%.
По словам омбудсмена, Красноярский край вошел в топ-20 регионов России по реализации программ поддержки семей участников СВО, работе с кризисными семьями, поддержке родителей с зависимостями и судебной защите семей с детьми.
Ирина Мирошникова отметила снижение числа жалоб на работу госорганов. Меньше стало обращений по вопросам оформления инвалидности, защиты прав детей в учреждениях и организации питания для ребятишек с особыми потребностями. Выросло число обращений от семей участников СВО — чаще всего они связаны с социальными выплатами.
При этом Уполномоченный подчеркнула, что власти должны внимательнее относиться к проблемам семей, в том числе многодетных.
Отдельное внимание в докладе уделили работе органов опеки, школьным конфликтам и вопросам безопасности детей. Так, в 2025 году Уполномоченный участвовала в разрешении 121 конфликтной ситуации в школах, детских садах и учреждениях допобразования. Среди основных причин — отсутствие навыков урегулирования конфликтов и формальный подход к проблемам. Изменить ситуацию может регулярное обучение педагогов по решению конфликтов и проведение тренингов, считает Ирина Мирошникова.
Еще один острый вопрос — нападение бездомных животных. За прошлый год от укусов пострадали около 1600 детей, были случаи тяжелых травм и гибели. По словам омбудсмена, для защиты от бездомных животных сделано не все, муниципалитетам нужно усилить работу над этим вопросам.
Депутаты Законодательного Собрания задали вопросы по докладу. Например, Елена Пензина обратила внимание на проблему невыплаченных алиментов, их сумма в крае на сегодня более 7 млрд рублей. Спикер парламента Алексей Додатко поинтересовался об эффективности действующих мер по профилактике школьного буллинга. Ирина Мирошникова сообщила, что меры не отменяют необходимости оперативного реагирования на проблемы ребенка самых близких — семьи и родителей.
«Отдельно обсуждается вопрос о выведении органов опеки из системы образования. Подход должен быть взвешенным и учитывать специфику территорий: различия в численности населения, характере расселения и контингенте, с которым работает институт. В докладе отмечено отсутствие единой системы, в разных муниципальных образованиях сложилась разная практика. Необходимо проанализировать федеральные рекомендации и региональный опыт, чтобы определить: требуется ли унификация или целесообразно предложить дифференцированные модели для разных типов муниципалитетов. Профильный комитет уже ведет работу по этому направлению. Решение будет принято после всестороннего анализа и с учетом позиции территорий», — добавил в заключении Алексей Додатко.