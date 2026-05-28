ЕАЭС и Куба подписали План совместных мероприятий

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. План совместных мероприятий на 2026−2030 годы подписали Евразийская экономическая комиссия и правительство Республики Куба.
Подпись под документом поставили председатель Коллегии Комиссии Бакытжан Сагинтаев и вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.
«За этим документом стоит большая совместная работа, а также накопленный за последние годы позитивный опыт сотрудничества», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев на церемонии подписания.
Стороны также высказали уверенность, что реализация принятого плана будет способствовать расширению прямых контактов между деловыми кругами стран ЕАЭС и Кубы, запуску совместных проектов и укреплению экономических связей.