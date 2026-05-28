Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном на международных площадках

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают взаимодействие и сотрудничают на многих крупных международных площадках, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы сотрудничаем в области международных взаимоотношений: и в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — ред.), и в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе — ред.). Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕврАзЭС, где Казахстан председательствует, а мы, со своей стороны, председательствуем в ОДКБ. На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации», — сказал Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева, лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.