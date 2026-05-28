Музейная экспозиция, подготовленная военнослужащими, открылась сегодня в Законодательном Собрании Новосибирской области.
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации представил выставку «История возникновения фашизма на Украине». Как прокомментировал начальник института генерал‑майор Валерий Косухин, выставка посвящена зарождению нацизма, реалиям гитлеровского фашизма 40‑х годов, специальной военной операции. Рядом с 13 плакатами — трофеи, вражеское обмундирование и вооружение, которые привезли офицеры, выпускники института, из зоны специальной военной операции.
Такие выставки необходимы, уверен депутат Павел Черноусов: «Сейчас много информации о том, что Россия — недружественная, недобрая страна. А на таких выставках мы видим, что происходит на самом деле. Всё по‑другому. У меня много друзей участвовали и участвуют в специальной военной операции, мы помогаем участникам СВО, отправляем грузы — считаем необходимым поддержать цели специальной военной операции. Но иноагенты ведут работу, чтобы запутать людей, ввести в заблуждение. Выставка будет уместна в детских учреждениях, особенно сейчас, в период летних каникул. Нужно усиливать работу с подростками. Потому что много историй слышим о том, как ребёнок хотел заработать лёгких денег и принял предложение мошенников, чтобы вывести, к примеру, из строя объект на железной дороге, а в итоге испортил жизнь свою и своих близких непродуманными действиями. Имея больше информации о происходящем, дети будут осознаннее относиться к своим поступкам».
Перед началом сессии выставку осмотрели Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Губернатор Андрей Травников.
«Фашизм был, и он есть до сих пор, — прокомментировал Андрей Шимкив. — Такие выставки нужны для того, чтобы новое поколение знало и помнило, какую цену заплатили их деды в борьбе с фашизмом, и почему сейчас нужно бороться во имя того, чтобы не дать фашизму поднять голову».
