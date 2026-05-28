Андрей Шимкив: Чтобы новое поколение знало и помнило

Такие выставки необходимы, уверен депутат Павел Черноусов: «Сейчас много информации о том, что Россия — недружественная, недобрая страна. А на таких выставках мы видим, что происходит на самом деле. Всё по‑другому. У меня много друзей участвовали и участвуют в специальной военной операции, мы помогаем участникам СВО, отправляем грузы — считаем необходимым поддержать цели специальной военной операции. Но иноагенты ведут работу, чтобы запутать людей, ввести в заблуждение. Выставка будет уместна в детских учреждениях, особенно сейчас, в период летних каникул. Нужно усиливать работу с подростками. Потому что много историй слышим о том, как ребёнок хотел заработать лёгких денег и принял предложение мошенников, чтобы вывести, к примеру, из строя объект на железной дороге, а в итоге испортил жизнь свою и своих близких непродуманными действиями. Имея больше информации о происходящем, дети будут осознаннее относиться к своим поступкам».