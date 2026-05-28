В Иркутске утвердили несколько мер соцподдержки для отдельных категорий граждан

На очередном заседании Думы Иркутска утверждены несколько дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан.
Администрация города предложила расширить перечень лиц, которые имеют право на льготный проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах по муниципальным маршрутам, а также предусмотреть компенсацию расходов на аренду жилья.
Правом на бесплатный проезд на муниципальном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях) теперь могут воспользоваться учащиеся из семей, чьи родители или один из родителей являлись участниками специальной военной операции и погибли, умерли из-за полученных увечий или пропали без вести. Также предусмотрели 50-процентную скидку при проезде в городском транспорте для студентов вузов и ссузов из многодетных семей независимо от дохода семьи.
«Жители должны знать, что могут рассчитывать на поддержку муниципалитета в трудный момент. Поэтому совместно с администрацией мы продолжаем работу в этом направлении», — рассказал председатель Думы Евгений Стекачев.
Кроме того, граждане, которые имеют право на предоставление помещений из муниципального маневренного жилищного фонда, в случае отсутствия такового могут получать возмещение на оплату найма жилья. К такой категории относятся горожане, которые проживают в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. В зависимости от состава семьи компенсацию из бюджета города будут выплачивать из расчета 5808 рублей в месяц на одного человека, сообщает пресс-служба мэрии.
«Благодарен коллегам из депутатского корпуса за поддержку введения таких важных изменений. Социальная политика остается приоритетным направлением в работе муниципальной власти. Дети бойцов СВО должны иметь льготу на проезд в период обучения независимо от возраста, а жители аварийных домов — право на финансовую помощь, пока не подошла их очередь по решению жилищного вопроса», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Читайте также:
Мэр Иркутска подписал проект планировки территории микрорайона Зеленый.
Рекордный показатель по ремонту дорог: мэр Иркутска подвел итоги 2025 года.