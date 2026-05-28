В Иркутске утвердили несколько мер соцподдержки для отдельных категорий граждан

Кроме того, граждане, которые имеют право на предоставление помещений из муниципального маневренного жилищного фонда, в случае отсутствия такового могут получать возмещение на оплату найма жилья. К такой категории относятся горожане, которые проживают в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. В зависимости от состава семьи компенсацию из бюджета города будут выплачивать из расчета 5808 рублей в месяц на одного человека, сообщает пресс-служба мэрии.