СМИ: США и Иран обменялись новыми ударами на фоне режима прекращения огня

Американцы нанесли удар второй раз за три дня. Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что поражены цели на юге Ирана: США сбили четыре иранских дрона-камикадзе, которые Иран запустил над Ормузским проливом. Беспилотники, по словам чиновника, угрожали американским силам в регионе и ограниченному числу коммерческих судов, которые проходят через пролив.
Иран объяснил запуск беспилотников тем, что несколько американских кораблей пытались пройти через пролив без разрешения.
Кроме того, американцы атаковали наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе, уточняет газета The New York Times. Иранские СМИ сообщили, что в Бендер-Аббасе обошлось без жертв и ущерба для инфраструктуры.
Тегеран осудил действия США, назвав их «прямым нарушением» режима прекращения огня. США, в свою очередь, заверили, что удары были ограниченными и не означают возобновления крупных боевых операций, отмечает портал NBC News.
В ответ Иран атаковал одну из американских авиабаз в регионе. Иранские СМИ не уточняют, о каком именно объекте идет речь, но эксперты предполагают, что под удар попала американская база в Кувейте. В Минобороны Кувейта заявили, что использовали средства противовоздушной обороны для нейтрализации «угрозы вражеских ракет и беспилотников», а «любые звуки взрывов были результатом перехвата атак».
NBC напоминает, что в Кувейте расположена военно-воздушная база США, которую Иран и его прокси неоднократно атаковали в последние месяцы.
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые дальнейшие удары США повлекут за собой «более решительный» ответ и что Вашингтон будет нести ответственность за последствия.