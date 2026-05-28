Каллас заявила, что посольства ЕС остаются в Киеве, несмотря на предупреждение РФ

Глава евродипломатии Кая Каласс заявила, что сотрудники американского посольства покинут Киев в отличие от европейских дипломатов, которые продолжат работать в украинской столице. Ее слова об эвакуации дипмиссии США уже опровергли в МИД Украины и самом посольстве. Ранее Россия предупредила о подготовке ударов по военным объектам в Киеве и призвала иностранцев покинуть город. ЕС отказался эвакуировать сотрудников посольств. Зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.